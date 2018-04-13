Ещё
На IPQuorum 2018 создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

На IPQuorum 2018 создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который прошел в Калининграде, состоялся широкий обмен мнениями о путях интеграции стран Евразийского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой экономике.
Эксперты высоко оценили формирование единого пространства и курс на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. По их мнению, начатые процессы не могут привести к успеху без комплексной поддержки и учета интересов отраслей экономики, базирующихся на использовании интеллектуальной собственности и сквозных технологиях.
Участники Форума приветствовали объявление о создании единого координирующего органа — Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии. Основные принципы деятельности Совета отражены в Евразийской интеллектуальной инициативе «Семь шагов». Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию о намерениях, а список конкретных участников и их реальный план действий: «Эффективные собственники», «Право для технологий», «Открытый доступ», «Интеллектуальная биржа», «Взрывной рост», «Глобальная интервенция», «Новые кадры цифровой Евразии».
"Главная задача нового Совета — существенно увеличить эффективность реализации Евразийской цифровой повестки", — заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
Председателем Совета был избран президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Андрей Кричевский. По его мнению, цифровая экономика является сильнейшим стимулом к углублению интеграции между странами.
"Консолидируя информацию об интеллектуальной собственности, национальные и отраслевые реестры в едином защищенном, доступном цифровом пространстве с комфортными сервисами, мы создаем беспрецедентный механизм и комплексную среду для развития человеческого потенциала, и в первую очередь, для повышения эффективности работы бизнеса на Евразийском пространстве", — заявил он.
Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики. Его организаторами являются российская Ассоциация IPChain и ЕАКОП.
Ассоциация IPChain была создана в 2017 году. Ее учредителями выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности, НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства, банк «Новый век».
Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) была создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.
Вести.Ru: последние новости
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей" Асимметричный ответ России лишит США миллиардов долларов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ185
Украина пригрозила России по газу105
Путин поговорил с Макроном44
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение