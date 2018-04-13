На IPQuorum 2018 создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности

На Международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который прошел в Калининграде , состоялся широкий обмен мнениями о путях интеграции стран Евразийского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой экономике.

Эксперты высоко оценили формирование единого пространства и курс на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. По их мнению, начатые процессы не могут привести к успеху без комплексной поддержки и учета интересов отраслей экономики, базирующихся на использовании интеллектуальной собственности и сквозных технологиях.

Участники Форума приветствовали объявление о создании единого координирующего органа — Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии. Основные принципы деятельности Совета отражены в Евразийской интеллектуальной инициативе «Семь шагов». Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию о намерениях, а список конкретных участников и их реальный план действий: «Эффективные собственники», «Право для технологий», «Открытый доступ», «Интеллектуальная биржа», «Взрывной рост», «Глобальная интервенция», «Новые кадры цифровой Евразии».

"Главная задача нового Совета — существенно увеличить эффективность реализации Евразийской цифровой повестки", — заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов

Председателем Совета был избран президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Андрей Кричевский . По его мнению, цифровая экономика является сильнейшим стимулом к углублению интеграции между странами.

"Консолидируя информацию об интеллектуальной собственности, национальные и отраслевые реестры в едином защищенном, доступном цифровом пространстве с комфортными сервисами, мы создаем беспрецедентный механизм и комплексную среду для развития человеческого потенциала, и в первую очередь, для повышения эффективности работы бизнеса на Евразийском пространстве", — заявил он.

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики. Его организаторами являются российская Ассоциация IPChain и ЕАКОП.

Ассоциация IPChain была создана в 2017 году. Ее учредителями выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ( Фонд «Сколково» ), Всероссийская организация интеллектуальной собственности, НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства, банк «Новый век».