В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум

Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

В ходе РИФ запланировано более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании России и мира, которые, как ожидаются, представят эксклюзивные доклады. Выступления будут посвящены будущему интернета, технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянию «цифры на офлайн».

18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН , Delivery Club, myTarget.

19 апреля с докладом выступят CIO «Росводоканал» Сергей Путин, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут о том, как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как технологии влияют на ключевые показатели.

Кроме того, на РИФ будут представлены доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope), в которых собраны самые свежие аналитические данные по рунету, цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и искусственном интеллекте, а правообладатели и участники e-commerce обсудят, как обезопасить себя от доменных сквоттеров.

На территории мероприятия также будут проходить конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на сцене и другие различные активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.

РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Лесные дали», регистрация доступна на официальном сайте.