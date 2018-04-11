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Компания Пригожина наняла фирму Reed Smith для защиты интересов в США
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Компания Пригожина наняла фирму Reed Smith для защиты интересов в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина не согласна с обвинениями спецпрокурора США Роберта Мюллера, наняла фирму Reed Smith для защиты интересов по уголовному делу, сообщили в пресс-службе компании.
"Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером. Мы не согласны с обвинениями, предъявляемыми специальным прокурором, и намерены активно защищать интересы нашей компании. Дополнительные комментарии по данному вопросу предоставляться не будут", — говорится в сообщении.
США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о «Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность».
Санкции, в частности, введены в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг «Конкорд».
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