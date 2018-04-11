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Совет директоров Renova Management AG распущен по решению акционеров
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Совет директоров Renova Management AG распущен по решению акционеров 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров Renova Management AG распущен в понедельник по решению акционеров из-за санкций, сказал RNS представитель «Реновы».
«Да (распущен совет директоров Renova Management AG по решению акционеров. — RNS). Из-за санкций», — сказал он.
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