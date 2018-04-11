У многострадального фонтана 30-летия Победы откололи кусок гранитной облицовки

Жители Самары пожаловались на неудовлетворительную работу коммунальных служб. По их словам, во время уборки сотрудники ЖКХ откололи кусок гранита на фонтане 30-летия Победы.

Облицовка фонтана не пережила зиму

— Облицовка многострадального фонтана не простояла целой и полгода, — рассказал житель Самары.

Реконструкция фонтана стартовала еще прошлым летом. Действия подрядчиков напугали горожан. Фонтан буквально полностью разобрали. Причиной стал сильный износ коммуникаций. Кроме того, была разрушена облицовка, а чаша потеряла свою герметичность и просела в основании.

Ранее мозаика в фонтане и облицовка георгиевской ленты были сделаны из смальты (кубики или пластинки из цветного непрозрачного стекла. — Прим. 63.ru). Новый материал, который используют рабочие, вызвал тревогу у некоторых горожан. По их мнению, из-за плитки фонтан рискует потерять свое очарование. А авторы фонтана 30 лет Победы и вовсе потребовали вернуть ему первоначальный вид.

Несмотря на все протесты, фонтан тестово запустили в середине осени прошлого года.