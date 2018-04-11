Ещё
У многострадального фонтана 30-летия Победы откололи кусок гранитной облицовки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

У многострадального фонтана 30-летия Победы откололи кусок гранитной облицовки 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на неудовлетворительную работу коммунальных служб. По их словам, во время уборки сотрудники ЖКХ откололи кусок гранита на фонтане 30-летия Победы.
Облицовка фонтана не пережила зиму
— Облицовка многострадального фонтана не простояла целой и полгода, — рассказал житель Самары.
Реконструкция фонтана стартовала еще прошлым летом. Действия подрядчиков напугали горожан. Фонтан буквально полностью разобрали. Причиной стал сильный износ коммуникаций. Кроме того, была разрушена облицовка, а чаша потеряла свою герметичность и просела в основании.
Ранее мозаика в фонтане и облицовка георгиевской ленты были сделаны из смальты (кубики или пластинки из цветного непрозрачного стекла. — Прим. 63.ru). Новый материал, который используют рабочие, вызвал тревогу у некоторых горожан. По их мнению, из-за плитки фонтан рискует потерять свое очарование. А авторы фонтана 30 лет Победы и вовсе потребовали вернуть ему первоначальный вид.
Несмотря на все протесты, фонтан тестово запустили в середине осени прошлого года.
63.ru: последние новости
Похороны «Буревестника»: в Самаре полностью снесли один из старейших стадионов В Самаре представили макеты памятника конструктору ракет Дмитрию Козлову «Там нужен движняк»: проспект Ленина предложили сделать единым модернистским пространством
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США214
В Кремле прокомментировали заявление Трампа147
Путин прокомментировал мировую обстановку432
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа170
Трамп готовит Россию к войне274
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение