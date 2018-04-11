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В Краснодаре из-за ликвидации кольца на Восточно-Кругликовской изменят маршруты троллейбусов
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В Краснодаре из-за ликвидации кольца на Восточно-Кругликовской изменят маршруты троллейбусов 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Кольцо на пересечении с ул. Черкасской уберут в процессе капремонта ул. Восточно-Кругликовской. Также в ходе работ ликвидируют и троллейбусную линию.
Троллейбусы № 21 и 31, ранее проходившие через это кольцо, будут теперь курсировать только до перекрестка улиц 40-летия Победы и Российской. Там они развернутся и поедут в обратном направлении. В сторону Восточно-Кругликовской гражданам придется добираться автобусами.
Новые маршруты троллейбусов начнут действовать со стартом реконструкции кольца, точную дату которой объявят позже. После окончания работ на Восточно-Кругликовской будет создана новая схема движения троллейбусов №№ 21 и 31.
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