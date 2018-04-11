На 31 мая назначен запуск основной сети криптовалюты TRON

Джастин Сан, основатель и учредитель платформы TRON, в своем твиттере объявил точную дату запуска основной сети и переход криптовалюты на новый формат токенов.

10 апреля в твиттере Джастина Сана появилось сообщение о старте обратного отсчета до момента запуска основной сети TRON. Кардинальные изменения назначены на 31 мая 2018 года.

Днём ранее, основатель проекта также сообщил, что одновременно с запуском планируется избавиться от идентификатора ERC20 и полностью покинуть платформу Ethereum.

С учетом того, что этим летом другой успешный токен EOS тоже перейдет на собственный блокчейн, такие изменения могут привести к ослаблению позиций проекта Виталика Бутерина.

Напомним, что другой токен на базе Ethereum — Golem — проведет независимый аудит своих смарт-контрактов.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock