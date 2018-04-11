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На 31 мая назначен запуск основной сети криптовалюты TRON
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На 31 мая назначен запуск основной сети криптовалюты TRON 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Джастин Сан, основатель и учредитель платформы TRON, в своем твиттере объявил точную дату запуска основной сети и переход криптовалюты на новый формат токенов.
10 апреля в твиттере Джастина Сана появилось сообщение о старте обратного отсчета до момента запуска основной сети TRON. Кардинальные изменения назначены на 31 мая 2018 года.
Днём ранее, основатель проекта также сообщил, что одновременно с запуском планируется избавиться от идентификатора ERC20 и полностью покинуть платформу Ethereum.
С учетом того, что этим летом другой успешный токен EOS тоже перейдет на собственный блокчейн, такие изменения могут привести к ослаблению позиций проекта Виталика Бутерина.
Напомним, что другой токен на базе Ethereum — Golem — проведет независимый аудит своих смарт-контрактов.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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