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На участке Авиамоторной улицы восстановили дорожное покрытие
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На участке Авиамоторной улицы восстановили дорожное покрытие 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Глубокую дорожную яму оперативно заделали на Авиамоторной улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме, отметив, что размер просадки асфальта составлял более пяти метров в длину и около одного метра в ширину, а глубина — 30–40 см.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Дениса Тушова.
«Ваше замечание устранено, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — отмечается в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)
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