На участке парка «Ангарские пруды» восстановили освещение

Проблему устранили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Официальный ответ заявителю за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы », — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)