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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 12 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 12 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
10:00 — Заседание Мособлизбиркома.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:30 — Конференция «Завтрак с главным архитектором».
11:00 — Заседание Мособлдумы.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная первой официальной презентации некоммерческой корпоративной организации «Ассоциация парков» — новой площадке для обмена опытом крупнейших организаций парковой индустрии и общественных пространств Москвы.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги досрочного периода ЕГЭ-2018. Собеседование по русскому языку в 9-х классах».
12:00 — Круглый стол на тему: «Что может стать альтернативой законопроекту „О „чипировании“ мигрантов?“.
12:00 — Пресс-конференция заместителя начальника объединения административно-технических инспекций Москвы Леонида Бородулина на тему: „О контроле за ходом проведения месячника по благоустройству территории города“.
12:30 — Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, посвященная прогнозу погоды на вторую половину весны, в том числе на майские праздники.
12:45 — Пресс-брифинг директора дивизиона „Эквайринг и банковские карты“ Сбербанка Светланы Кирсановой.
13:00 — Пресс-мероприятие на тему: „Московский колледж: знакомство с профессией“.
15:00 — Заседание рабочей группы Госдумы по осуществлению контроля за реализацией Федерального закона „о лесной амнистии“.
16:00 — Заседание комиссии по монументальному искусству.
Фотоматериалы:
9:00 — Урок ОБЖ по основам противопожаной безопасности в школе №7.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная первой официальной презентации некоммерческой корпоративной организации „Ассоциация парков“ — новой площадке для обмена опытом крупнейших организаций парковой индустрии и общественных пространств Москвы.
11:00 — Рассмотрение Тверским судом ходатайства о продлении меры пресечения в отношении фигурантов дела о контрабанде кокаина Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова.
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