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Патриотизм и физическое развитие. Для молодежи Коротчаево открылся «Пересвет»
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Патриотизм и физическое развитие. Для молодежи Коротчаево открылся «Пересвет» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В районе Коротчаево города Новый Уренгой на базе воскресной школы храма Пресвятой Богородицы состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Пересвет».
Проект клуба в 2017 году стал победителем конкурса социальных проектов компании «Газпром добыча Уренгой» в номинации «Взгляд в будущее».
На полученный от газодобывающего предприятия грант сделали ремонт помещения и закупили необходимое оборудование. Клуб создали по инициативе настоятеля Благовещенского храма, полкового священника Обско-Полярного отдельского казачьего общества ЯНАО Иерея Андрея Кряквины и координатора социального служения Сестричества Храма Благовещения Пресвятой Богородицы Натальи Пепелевой. Основное назначение клуба «Пересвет» — духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также физическое развитие молодежи. Его воспитанники смогут укрепить свою физическую подготовку, обучиться самообороне и изучить технику безопасного владения оружием, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Уренгой».
На открытии военно-патриотического клуба присутствовали представители новоуренгойского духовенства, газодобывающей компании и администрации города.
«Газпром добыча Уренгой» активно принимает участие в создании комфортной социальной среды, формировании благоприятной жизни в городе и регионе. Развитие подрастающего поколения в современных условиях социальной и геополитической ситуации очень важно. Поэтому мы верим, что проект ждет большое будущее и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество», — отметил на открытии клуба исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом «Газпром добыча Уренгой» Андрей Кривошеев.
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