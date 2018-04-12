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Ко Дню Победы в Белгороде высадят 150 тыс. цветов
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Ко Дню Победы в Белгороде высадят 150 тыс. цветов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
К 9 мая в Белгороде оформят памятные места и высадят 150 тыс. цветов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В первую очередь мы будем высаживать однолетники — петунии, бархатцы, сальвию, агератум, цинерарию. Обязательно представим интересные решения по оформлению», — рассказала ведущий инженер садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Олеся Белоус.
Городские клумбы с многолетними растениями оформят по Белгородскому проспекту, на перекрестках Б. Хмельницкого и Урожайной, Б. Хмельницкого и Студенческой, Волчанской и Белгородского полка. А на центральной аллее парка Победы и у музыкального колледжа имени Дегтярева появятся оригинальные по колористике клумбы.
Всего в этом году в Белгороде высадят 1,5 тыс. деревьев, 20 тыс. кустарников, 1,5 млн однолетних и более 3 тыс. многолетних растений, 6,5 тыс. луковичных цветочных культур.
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