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Удмуртия в минуту: спасение школьника и изменения в бюджете
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Удмуртия в минуту: спасение школьника и изменения в бюджете 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» подводят итоги минувшего дня. В традиционной видеорубрике рассказываем о самых важных событиях среды, 11 апреля.
Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Бюджет Удмуртии:
Расходы и доходы бюджета Удмуртии в 2018 году увеличат на 541 млн рублей. Почти 318 млн поступят из федерального бюджета. Эти деньги компенсируют часть расходов, связанных с установлением МРОТ на уровне прожиточного минимума.
Увольнение сотрудников:
В Минздраве Удмуртии прокомментировали увольнение сотрудников-инвалидов из шестой городской больницы Ижевска. В ведомстве заявили, что им предложили вакансии с допустимыми условиями труда. 14 человек не воспользовались предложениями.
Спасение школьника:
В Удмуртии полицейский с собакой спас замерзающего ребёнка. Мальчик не вернулся из школы, которая располагалась в соседнем селе. Школьник засыпал от холода в лесопосадке, когда его обнаружил кинолог. Пострадавшего укутали в бушлат и доставили домой к родителям.
Марсианские хроники:
Ижевский радиозавод испытает оборудование для исследования Марса. Речь идет об опытном образце системы электроавтоматики. Посадку десантного модуля на «красную планету» планируют в 2020 году.
Поддельный алкоголь:
В Удмуртии полицейские изъяли 3,5 тысячи бутылок поддельного алкоголя. Сотрудники МВД остановили грузовик, в кузове которого нашли фальсификат. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчина также пытался передать силовикам взятку 5 тыс. рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
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