Удмуртия в минуту: спасение школьника и изменения в бюджете

Ижевск. Удмуртия . Журналисты «Сусанина» подводят итоги минувшего дня. В традиционной видеорубрике рассказываем о самых важных событиях среды, 11 апреля.

Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Бюджет Удмуртии:

Расходы и доходы бюджета Удмуртии в 2018 году увеличат на 541 млн рублей. Почти 318 млн поступят из федерального бюджета. Эти деньги компенсируют часть расходов, связанных с установлением МРОТ на уровне прожиточного минимума.

Увольнение сотрудников:

Минздраве Удмуртии прокомментировали увольнение сотрудников-инвалидов из шестой городской больницы Ижевска. В ведомстве заявили, что им предложили вакансии с допустимыми условиями труда. 14 человек не воспользовались предложениями.

Спасение школьника:

В Удмуртии полицейский с собакой спас замерзающего ребёнка. Мальчик не вернулся из школы, которая располагалась в соседнем селе. Школьник засыпал от холода в лесопосадке, когда его обнаружил кинолог. Пострадавшего укутали в бушлат и доставили домой к родителям.

Марсианские хроники:

Ижевский радиозавод испытает оборудование для исследования Марса. Речь идет об опытном образце системы электроавтоматики. Посадку десантного модуля на «красную планету» планируют в 2020 году.

Поддельный алкоголь: