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Открылся обновленный цех текущего ремонта локомотивов в депо Волховстрой
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Открылся обновленный цех текущего ремонта локомотивов в депо Волховстрой 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
— Роль депо Волховстрой для Октябрьской железной дороги невозможно переоценить. Это сердце электровозной тяги постоянного тока, которая обслуживает и Санкт-Петербургский узел, и выходы к портам Финского залива, осуществляет работу на одном из самых грузонапряженных участков Санкт-Петербург — Бабаево — Кошта и обеспечивает транзитно-экспортный потенциал страны на Северо-Западе. Это все делается благодаря работникам сервисных депо и локомотивных бригад, — отметил в своем вступительном слове Олег Валинский.
В связи с развитием портов Северо-Запада, открытием порта Усть-Луга, и ростом перевозок по Октябрьской железной дороге парк тягового подвижного состава депо Волховстрой был обновлен за счет мощных и современных 3-х секционных локомотивов 3ЭС4К, что в свою очередь потребовало внесения изменений в технологию ремонта.
Обновленный цех после проведения капитального ремонта позволит проводить обслуживание трехсекционных локомотивов без расцепа, что значительно сократит время стоянки электровозов на ремонте. Капитальный ремонт цеха был выполнен в комплексе с дооснащением участка современным и необходимым технологическим оборудованием. Помимо проведения текущего ремонта (ТР-1) в цехе будут проводиться работы по техническому обслуживанию (ТО-2) и экипировке локомотивов смазкой и песком, а также неплановый ремонт и обточка колесных пар без расцепа секций локомотивов.
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