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Общественники просят создать «зеленые щиты» в городах Крыма
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Общественники просят создать «зеленые щиты» в городах Крыма 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Эксперты крымского отделения Общероссийского народного фронта направили в муниципалитеты Республики обращение с просьбой предусмотреть в разрабатываемых генеральных планах городов лесозащитные зеленые пояса. По оценке общественников, минимальная площадь «зеленых щитов» должна составлять около 3 га, при этом в Симферопольском районе попросили предусмотреть не менее 10 тыс. га лесных зон. Об этом сообщает пресс-служба крымского ОНФ.
"У нас есть поручение нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Путина о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов. Мы предлагаем в Крыму не подходить к этому вопросу разово, создав «зеленый щит» только вокруг Симферополя и Симферопольского района", — отметил член регионального штаба ОНФ Виктор Тарасенко.
Наиболее активно проект реализовывается в крымской столице, однако пока не решен вопрос с определением зеленых территорий. Общественники также настоятельно рекомендовали регионам заняться высадкой зеленых насаждений для организации будущего «зеленого щита».
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