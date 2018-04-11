УрФО: бедные богачи, оборотни в белых халатах и жлобский планетарий

Весна в самом разгаре, чувствуете? Все охвачено ей — земля, воздух, люди. Постепенно исчезают сугробы, щебетание птиц наполняет улицы, солнце старается чаще радовать нас своим присутствием. По-весеннему оживились и уральские блогеры. О чем они писали в этот раз?

Этот же блогер рассказал, как самые богатые люди страны будут справляться со своими потерями: «Как и следовало ожидать, всяким дерипаскам будет компенсация за счёт народа. Один из основных путей снижения доли государства в экономике — это поддержка крупных российских частных компаний, заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович 10 апреля на Московском биржевом форуме. Подчеркнув, что необходимо сокращать долю государства в экономике, Аркадий Дворкович заявил, что он видит два способа достижения такого сокращения. Первый — это приватизация государственных предприятий, возможности для проведения которой, как считает Аркадий Дворкович, еще существуют. Второй способ, он же, по мнению Дворковича, главный — это создание новых частных компаний, расширение частного сектора экономики на основе предприятий малого и среднего бизнеса, а также оказание поддержки крупным российским компаниям, так называемым „чемпионам“, но именно в частном секторе. Напомним, что 5 апреля министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что доля государства в российской экономике приближается к 50%. 9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры по поддержке компаний, попавших под санкции, введенные США 6 апреля в отношении семи российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний». Сам же vlad1_74 так отреагировал на это: «По-настоящему поддержать предприятия можно только создав им рынок сбыта, желательно внутреннего. На импортозамещении „поле непаханое“, но об этом Медведев и Дворкович молчат. Они не хотят не только национализации обанкротившихся предприятий (упускают мирную передачу предприятий государству), но и не хотят классического капитализма и развития вообще, даже не потому, что они враги, а потому что элементарно не знают, как это делать. Больше чем уверен, Путин оставит на посту Медведева. Небольшой штрих. На Пасхе они были вместе с Медведевым. Так что, господа запутинцы, не видать вам в стране перемен в экономической сфере, будут красивые слова, как мы будем поднимать экономику, и всё пойдёт по наклонной по-прежнему».

Тем временем екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) обратил внимание на случай, произошедший в его городе: «Оборотни есть не только в погонах. Екатеринбург потрясла история, в которой врач, приехав на вызов к больному, наглым образом стырил из сумки родственников больного пять тысяч рублей! Известный екатеринбургский фотограф Гриша Лопаткин заявил, что врач городской „скорой помощи“ ограбил его семью во время вызова. Свою историю мужчина записал на видео. Как рассказывает фотограф, его отцу-гипертонику стало плохо, поэтому Лопаткин и его мама вызвали медиков. „Приезжают два врача, мужчина и женщина. Они сделали все необходимые процедуры, отец начал немного шевелиться. По итогу врач-мужчина говорит, что нужно идти за носилками, потому что есть подозрение на инсульт. Я побежал за ними, отнесли батю до кареты. Я иду закрывать квартиру, там стоит мама и говорит: „врач залез ко мне в сумку, молнии на ней открыты“. Мы не стали разбираться на месте, поехали следом за каретой скорой помощи. По дороге пересчитали деньги, не хватало купюры в пять тысяч рублей. Врач-щипач что ли, получается?“, — говорит Лопаткин. После того, как фотограф удостоверился, что с его отцом все в порядке, он пошел искать врача. „Вышел на улицу, у терапевтического отделения стоит эта карета. Подхожу к нему, говорю: „мужчина, если вы взяли, верните по-хорошему“. Он стал отпираться. Говорю ему, что купюры номерные, их из одного банка взяли, чтобы в другой отдать. Тогда он предложил переговорить наедине. Заходим, он из носка достает купюру, она уже зажульканная вся. Он извинился и отдал ее. Потом вечером звонил еще, извинялся, говорил, что у него трудная жизненная ситуация. Будьте осторожнее, существуют оборотни в халатах, которые за вашей спиной могут сотворить такой трэш“, — добавил фотограф. Сейчас Лопаткин хочет узнать, как зовут врача, чтобы выложить в соцсетях его фотографию».

Земляк Ильи Будкевича kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) в эти дни наблюдал картину освящения футбольного стадиона: «Вчера на „Екатеринбург Арене“ состоялся обряд освящения. Священную церемонию провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На фото со стадиона запечатлено электронное табло, на котором обычно показывают счет футбольного матча. Однако на снимке видно, что в этот раз на него выведено изображение иконы. Официальное открытие „Екатеринбург Арены“ состоится 15 апреля, перед матчем между »Уралом» «Спартаком» . Вот теперь за наш футбол я спокоен…»

А жительница Тюмени под ником ira_tmn на днях занялась пропагандой культурных ценностей. Женщина рассказала о приближающемся масштабном мероприятии — Тотальном диктанте: «В эту субботу состоится Тотальный диктант. Как истинный мазохист и самоуверенная дама, конечно, спохватилась записываться на сие мероприятие. Весь мир пишет и я пойду! Заглянула на сайт и приятно удивилась! 1066 человек записались! И это только по Тюмени. География диктанта — тотальная: Россия, Австралия , Океания, Антарктида… Выбирай любую площадку! Я банально выбрала Тюмень. Специально выкаблучиваться и готовиться не стану, погляжу реальный срез без приукрас.

Культурным обогащением занялась так же и югорчанка mira_the_red. Не так давно она посетила Московский музей космонавтики, о чем и рассказала: „4 числа я отправила мать с дитем в Пушкинский музей, а сама шаталась по ВДНХ. Мы навернули круг по аллее Космонавтов, размышляя, куда же пойти, как вдруг мой взгляд упал на невзрачный указатель: „Музей космонавтики — вон там“. Сама по себе Аллея Космонавтов — место замечательное, и там просто приятно находиться. Заходим внутрь. В самом музее огромное количество макетов, оригиналов космических аппаратов, даже чучела собак — космических путешественниц. Белка и Стрелка после успешного возвращения на Землю прожили достойную собачью жизнь — родили здоровых щенков и умерли в глубокой старости. Целый стенд посвящен детству и юности Юрия Гагарина . А следующая экспозиция, признаюсь, изрядно меня удивила. Это была выставка советских плакатов, посвященных космосу. Невольно задумываешься, что если бы у нас в стране была культура комикса, и рисовали бы их в подобной манере, возможно, не были бы у нас столь популярны мужики с резиновыми ушами и в трусах поверх колготок… Для кого-то шестидесятник — это протохипстер с ОБВМ, под портвешок ругающий на кухне проклятую власть. А для многих прочих — высоколобый мыслитель, мечтающий о покорении Вселенной. Но главное не это. Главное — экскурс в историю освоения космоса, почти самые истоки. Собственно, именно на этом основаны все эти ваши Стартреки и прочее. Также в музее представлены личные вещи космонавта Комарова. На выходе ВНЕЗАПНО обнаружилась выставка спичек. Казалось бы, причем тут космос? А, вот оно. Спички с изображением Гагарина. В целом, конечно, интересно. Я не знала, что простые спички могут быть так разнообразны по форме, размеру и назначению. Музей космонавтики — это место, куда надо идти даже раньше, чем в Кремль или Третьяковку. Потому что все, что в нем находится, необходимо не только знать, но и видеть. Посещение этого места переворачивает представление о космосе у обывателя и заставляет задумываться о таких вещах, о которых он даже не помышлял. А особенно важно это показывать детям. Потому что либо ты расскажешь им, как оно было, либо это сделают дяденьки-кинематографисты. И покажут они твоему отпрыску „злёй КейДжиБи“, истерики космонавтов и рассуждения, каково это — трахаться в невесомости“.

На этом mira_the_red не остановилась, и отправилась просвещаться дальше в Московский Планетарий: „Если Музей космонавтики я рекомендую всем и каждому, то есть в столице нашей Родины еще одно заведение, которое вроде как тоже призвано сеять в юных умах любовь к космосу, но… Но, но, но. Более жлобского заведения я не встречала давно. О том или ином месте красноречиво говорит вход в оное. Если организация гостеприимно распахивает гостям свой главный вход, это свидетельствует о некоей широте души и искренности чувств. А когда посетитель вынужден унизительно пробираться, словно вор в ночи, через какой-то полуподвал, это печально. Сначала мы посетили буфет. Низменно, но, учитывая, что завтрак традиционно был в 7 утра, а в планетарий мы пришли к 13, жрать хотелось неимоверно. Общепит произвел тягостное впечатление. Цены космические, но половины наименований в меню отсутствует в продаже, а персонал явно нужно поучить хорошим манерам. Кричать напарнику „Да иди нахер!“ в присутствии посетителей как минимум невежливо. Первым пунктом нашей программы был просмотр 4D фильма „Постигая космос“. Надо отметить, что цена просмотра 20-минутного ролика — 600р на каждого. Я предвкушала нечто удивительное, но нам показали, какие американцы молодцы, они слётали на Луну (так чё, луносрач будет или нет?!) и запустили Хаббл. Ну и сравнительные размеры некоторых небесных тел. В принципе, все то же самое, что мы видели в познавательных роликах на Ютюбе. Далее — Лунариум. 2-уровневый зал с кучей приблуд для изучения законов физики. С 5 раза стыковку космических аппаратов осуществить удалось, но дитятко мое не особо прониклось, потому что работало все раз через раз. Чуть позже нас ждал другой аттракцион — этакие американские горки на Сатурне. Вот тут я могу смело сказать, что мне понравилось — такие карусели по мне! И сидишь в уютном креслице, и полный эффект от скоростной езды имеется. А то на обычных мне страшно, шопесец. В целом поход на троечку. То ли нам так не повезло, то ли там и правда так безблагодатно. Главные минусы: явно завышенные цены, бестолковые американские ролики и совершенно неудобное расписание — чтобы посетить все интересные показы, нужно потратить 2 дня, так что нам, горемычным, приходилось подбирать сеансы, близкие по времени. И, думаю, мы попали на не самые впечатляющие“.

Японии, ira_tmn также похвасталась своими музейными прогулками, посетив Курганский робополис: „Во время курганской поездки прогулялись мы по робополису. Город роботов! Разных мастей и форматов. Робот Валера сканировал лица и безошибочно определял возраст (в моем случае — „всегда 18“). На выставке мы спутывали кубик Рубика для сборки на время спидкубером, следили за напёрсточничеством робота-шулера, я впечатлилась Тесла-музицированием и рободэнсингом. Мы будто засунули свой обывательский нос в форточку нового времени! На выставке собрались робомодели из Гонконга Канады , Штатов… и, конечно, отечественный представитель. Мягко говоря, на фоне технобратьев футуристичностью он не блистал“.

Приятного вам чтения — и теплых дней!