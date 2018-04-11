Мусорные контейнеры заменят в Краснопахорском

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Мероприятия по замене выкатных мусорных контейнеров пройдут в деревнях поселения Краснопахорское. Об этом 9 апреля сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории местной администрации Павел Козлов

— В планах у нас обновление старых контейнерных площадок. В настоящий момент идут торги. Если не будет претензий со стороны антимонопольной службы , то после подписания контракта, в мае или июне, запланируем установку новых контейнеров, — уточнил Павел Козлов.

Проведение работ на территории площадок для сбора мусора запланировано в деревнях Колотилово, Юрово, Шарапово.