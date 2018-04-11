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Мусорные контейнеры заменят в Краснопахорском
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Мусорные контейнеры заменят в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 35 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мероприятия по замене выкатных мусорных контейнеров пройдут в деревнях поселения Краснопахорское. Об этом 9 апреля сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории местной администрации Павел Козлов.
— В планах у нас обновление старых контейнерных площадок. В настоящий момент идут торги. Если не будет претензий со стороны антимонопольной службы, то после подписания контракта, в мае или июне, запланируем установку новых контейнеров, — уточнил Павел Козлов.
Проведение работ на территории площадок для сбора мусора запланировано в деревнях Колотилово, Юрово, Шарапово.
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