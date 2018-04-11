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Новак и Шефчович договорились провести двустороннюю встречу по газу
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Новак и Шефчович договорились провести двустороннюю встречу по газу 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович договорились провести двустороннюю встречу по газу, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"В связи с продолжающимися консультациями между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в контексте решений Стокгольмского арбитража глава Минэнерго России и вице-председатель Европейской комиссии договорились провести двустороннюю встречу, дата которой будет согласована дополнительно", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Новака и Шефчовича.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Газпром" и «Нафтогаз» в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, в апреле планируется провести следующий раунд переговоров. «Газпром» в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа.
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