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В Краснодаре закроют троллейбусный маршрут
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В Краснодаре закроют троллейбусный маршрут 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре закроют троллейбусный маршрут №11, сообщили в пресс-службе мэрии.
Троллейбус, перевозивший пассажиров с Центрального колхозного рынка до ул. Восточно-Круликовской, прекратит работу.
В КТТУ объяснили, этот маршрут не востребован и дублируется другими маршрутами общественного транспорта. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, потребность населения в перевозках смогут обеспечить друие автобусы данного направления. По данным администрации Краснодарского края, убытки предприятия по маршруту № 11 составляют более 1 миллиона рублей в месяц. Напомним, что прямое транспортное сообщение от остановки «ТЦ „Восточно-Кругликово“ до остановки „ЦКР“ осуществляют автобусные маршруты № 46 „Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный“ и № 45 „Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — микрорайон „Губернский“. Кроме того, от остановки „ТЦ „Восточно-Кругликово“ до остановки „Ул. им. Филатова“ (ул. Северная) проходят пути следования шести автобусов — № № 47, 48, 51, 58, 78 и 101А. Как сообщал „АиФ-Юг“, с 20 апреля проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 26 рублей.
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