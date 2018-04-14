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В Краснодаре закроют троллейбусный маршрут № 11
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В Краснодаре закроют троллейбусный маршрут № 11 

ВК Пресс 2 часа назад
Как пояснили в краснодарском
трамвайно-троллейбусном
управлении, данный маршрут мало востребован и дублируется другими маршрутами общественного транспорта.
11-му  маршруту в настоящий момент в Краснодаре курсирует пять троллейбусов по будним дням и три — по выходным и праздничным. При этом, как отмечают в КТТУ, количество пассажиров на маршруте сохраняется очень низким — даже в час пик нагрузка не превышает 15 процентов от номинальной вместимости троллейбуса. В другое время по маршруту могут ехать 1–5 человек.
В КТТУ уверены, что отмена маршрута существенно не повлияет на транспортное сообщение на этом маршруте. Потребность пассажиров в общественном транспорте на этом участке закроют автобусы.
— По расчетам МУП «КТТУ», альтернативные автобусные маршруты, в том числе те, на которых работают автобусы большой вместимости, смогут обеспечить существующие потребности населения в перевозках по данному направлению, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Напомним, ранее в Краснодаре были отменены автобусные маршруты №27 и 13.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара.
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