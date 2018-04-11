В Нижегородской обл полностью завершены работы по замене 131 лифта в рамках программы капремонта

11 апреля 2018 года в Дзержинске состоялась проверка хода работ по замене лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Замена старых лифтов здесь идет ускоренными темпами, как и во всей Нижегородской области . В частности, в Дзержинске заканчивается установка и идет прием в эксплуатацию 54 новых лифтов в 13 многоквартирных домах. Стоимость работ по замене старого лифтового оборудования в городе химиков в соответствии с заключенными договорами составляет 88 млн рублей.

Сарове, В целом в 2018 году в Нижегородской области, по информации и.о.руководителя регионального Фонда капитального ремонта МКД Геннадия Дурдаева, будет заменено около 1000 лифтов. Большая часть из них — это переходящие объекты 2016-2017 годов, и около 300 старых лифтов заменяют по программе 2018 года. Кроме Нижнего Новгорода и Дзержинска новые лифты будут установлены и в других крупных городах области: Арзамасе Заволжье , Кстове, Выксе, Городце , в Павлове и на Бору.

«На сегодняшний день завершены работы по замене 131 лифта, в работе находятся 510 лифтов, конкурсы по остальным пройдут в мае-июне. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей», — отметил Геннадий Дурдаев

Новые лифты отечественного производства энергоэффективны, оснащены современной системой безопасности и антивандальным покрытием, а также информатором этажности для того, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди со слабым зрением.