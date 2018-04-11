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В Нижегородской обл полностью завершены работы по замене 131 лифта в рамках программы капремонта
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В Нижегородской обл полностью завершены работы по замене 131 лифта в рамках программы капремонта 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
11 апреля 2018 года в Дзержинске состоялась проверка хода работ по замене лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Замена старых лифтов здесь идет ускоренными темпами, как и во всей Нижегородской области. В частности, в Дзержинске заканчивается установка и идет прием в эксплуатацию 54 новых лифтов в 13 многоквартирных домах. Стоимость работ по замене старого лифтового оборудования в городе химиков в соответствии с заключенными договорами составляет 88 млн рублей.
В целом в 2018 году в Нижегородской области, по информации и.о.руководителя регионального Фонда капитального ремонта МКД Геннадия Дурдаева, будет заменено около 1000 лифтов. Большая часть из них — это переходящие объекты 2016-2017 годов, и около 300 старых лифтов заменяют по программе 2018 года. Кроме Нижнего Новгорода и Дзержинска новые лифты будут установлены и в других крупных городах области: Арзамасе, Сарове, Заволжье, Кстове, Выксе, Городце, в Павлове и на Бору.
«На сегодняшний день завершены работы по замене 131 лифта, в работе находятся 510 лифтов, конкурсы по остальным пройдут в мае-июне. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей», — отметил Геннадий Дурдаев.
Новые лифты отечественного производства энергоэффективны, оснащены современной системой безопасности и антивандальным покрытием, а также информатором этажности для того, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди со слабым зрением.
В связи с ужесточением требований безопасности после монтажа каждого лифта проводятся множественные технические испытания, полная проверка на соответствие техническим нормативам, а затем следует проверка Ростехнадзора, который принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию.
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