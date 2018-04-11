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Ландшафтный архитектор высказалась о последствиях вырубки деревьев на «сковородке»
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Ландшафтный архитектор высказалась о последствиях вырубки деревьев на «сковородке» 

Kostroma.Today 36 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Вид «сковородки» после вырубки деревьев, которую провели несколько лет назад, стал лучше. Как узнал KOSTROMA.TODAY, о последствиях вырубки высказалась ландшафтный архитектор Юлия Макарова.
«Сковородка» является единым комплексом в центральной части города в стиле классицизма, большие деревья мешали восприятию архитектурного ансамбля. Для меня «нынешний вид „сковородки“ более логичен», — отметила Юлия МАКАРОВА в интервью «Северной правде».
Юлия Макарова.
Также она отметила, что у каждого растения есть свой срок жизни.
«Не знаю, насколько на тот момент липы на площади были жизнеспособны, но сбрасывать со счетов это нельзя. Например, ива белая в городских условиях живет 60 лет, а дальше становится просто опасной для окружающих. Дерево может упасть, начинают активно развиваться патогенные бактерии», — отметила эксперт.
Напомним, деревья в центре Костромы спилили летом в 2003 г. Это вызвало противоречивую реакцию у костромичей.
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