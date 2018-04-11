С 14 мая в Вологде начнут отключать горячую воду

Это необходимо для проведения плановых ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях. План ремонта уже сформирован. Согласно графику, стартуют они с 14 мая. В этот день начнутся работы на ТГК-2 . С этого же дня горячую воду отключат в Южном районе города. Ознакомиться с графиком можно на сайте «Вологда.РФ».

В основном на проведение ремонта потребуется около двух-трех недель. Три недели горячая вода будет отсутствовать в Южном районе, почт четыре недели — в центральной части города. Сроки обусловлены масштабами ремонтов. В частности, запланировано масштабное обновление магистральной теплосети на улице Герцена — на участке от улицы Мира до улицы Первомайской. Еще два крупных теплоисточника — Западная котельная и котельная ВОМЗ — встанут на ремонт в начале июня. Ремонтные работы продлятся две недели.

Александр Максимов. «План вывода котельных на ремонт сформирован на основании предложений от предприятий и организаций. На большинстве котельных перерыв в работе, а значит, и горячем водоснабжении планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше — от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях. На одном из теплоисточников планируется ремонт дымовой трубы, это тоже значительный объем работ, требующий большего периода времени. Там, где есть техническая возможность, будут выполнены переключения домов на другие теплоисточники, чтобы потребители как можно меньше времени оставались без горячей воды», — рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды

Завершатся ремонты гидравлическими испытаниями. В этом году модернизации городских котельных не предусмотрено. Ремонтировать будут оборудование котельных, также заменят ветхие участки сетей, планируется обновить не менее 5 км.

Добавим, всего в городе 44 источника тепловой энергии, из них половина — на обслуживании муниципального предприятия «Вологдагортеплосеть». Также на его балансе — свыше 300 км тепловых сетей. Остальные источники тепловой энергии — ведомственные. Соблюдение сроков, указанных в графике, будут жестко контролировать городские власти.