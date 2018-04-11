Ещё
График отключения горячей воды разработали в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

График отключения горячей воды разработали в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
График размещен на официальном сайте городской Администрации, а также на сайте «Вологда.РФ». Ремонтные работы на котельных, для проведения которых и необходимы плановые отключения воды, стартуют с середины мая.
«План вывода котельных на ремонт сформирован на основании предложений от предприятий и организаций. На большинстве котельных перерыв в работе, а значит, и горячем водоснабжении планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше — от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях. На одном из теплоисточников планируется ремонт дымовой трубы, это тоже значительный объем работ, требующий большего периода времени. Там, где есть техническая возможность, будут выполнены переключения домов на другие теплоисточники, чтобы потребители как можно меньше времени оставались без горячей воды», — рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Александр Максимов.
Первой на ремонт встанет котельная ТГК-2, там работы стартуют с 14 мая и продлятся три недели. На этот период горячая вода планово будет отключена в домах Южного микрорайона. Со 2 июля отключение ждет Центральный район города. Оно продлится четыре недели. Такие сроки обусловлены объемами ремонтов. В частности, запланировано масштабное обновление магистральной теплосети на улице Герцена — на участке от улицы Мира до улицы Первомайской. Еще два крупных теплоисточника — Западная котельная и котельная ВОМЗ — встанут на ремонт в начале июня. Ремонтные работы продлятся две недели.
В летний период в Вологде будут отремонтированы все 44 котельные. Напомним, половина из них ведомственные, половина — муниципальные. Независимо от того, кому принадлежит теплоисточник, городские власти будут жестко контролировать соблюдение указанных в графике сроков.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Городские власти предложили предпринимателям Вологды выбрать места для создания мини-рынков Школа «Живые города» собирает участников со всей страны для обсуждения развития современных городов Фестиваль «IT-поколение: цифровое будущее» впервые проходит в Вологде в рамках межрегионального форума информационных технологий
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США206
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку425
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа161
Трамп готовит Россию к войне264
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение