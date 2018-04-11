График отключения горячей воды разработали в Вологде

График размещен на официальном сайте городской Администрации, а также на сайте «Вологда.РФ». Ремонтные работы на котельных, для проведения которых и необходимы плановые отключения воды, стартуют с середины мая.

Александр Максимов. «План вывода котельных на ремонт сформирован на основании предложений от предприятий и организаций. На большинстве котельных перерыв в работе, а значит, и горячем водоснабжении планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше — от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях. На одном из теплоисточников планируется ремонт дымовой трубы, это тоже значительный объем работ, требующий большего периода времени. Там, где есть техническая возможность, будут выполнены переключения домов на другие теплоисточники, чтобы потребители как можно меньше времени оставались без горячей воды», — рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды

Первой на ремонт встанет котельная ТГК-2 , там работы стартуют с 14 мая и продлятся три недели. На этот период горячая вода планово будет отключена в домах Южного микрорайона. Со 2 июля отключение ждет Центральный район города. Оно продлится четыре недели. Такие сроки обусловлены объемами ремонтов. В частности, запланировано масштабное обновление магистральной теплосети на улице Герцена — на участке от улицы Мира до улицы Первомайской. Еще два крупных теплоисточника — Западная котельная и котельная ВОМЗ — встанут на ремонт в начале июня. Ремонтные работы продлятся две недели.

В летний период в Вологде будут отремонтированы все 44 котельные. Напомним, половина из них ведомственные, половина — муниципальные. Независимо от того, кому принадлежит теплоисточник, городские власти будут жестко контролировать соблюдение указанных в графике сроков.