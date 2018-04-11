Трамп заявил, что спикер Райан оставит после себя «наследие успеха» 

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер Палаты представителей США Пол Райан, который не планирует переизбираться, оставит после себя «наследие успеха».
"Спикер Пол Райан — действительно хороший человек, и хотя он не будет переизбираться, он оставит после себя в наследство успех, никто не может подвергать это сомнению. Мы с тобой, Пол!" — написал Трамп в своем Twitter.
Телеканал CBS ранее сообщил, что спикер палаты представителей США Пол Райан решил не баллотироваться на предстоящих выборах в конгресс.
Пол Райан занимает пост спикера палаты представителей США с октября 2015 года. С 1993 года политик представляет в палате первый избирательный округ Висконсина. За время своей работы в качестве конгрессмена он в разные годы возглавлял комитет по методам и средствам и комитет по бюджету.