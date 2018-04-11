Трамп заявил, что спикер Райан оставит после себя «наследие успеха»

"Спикер Пол Райан — действительно хороший человек, и хотя он не будет переизбираться, он оставит после себя в наследство успех, никто не может подвергать это сомнению. Мы с тобой, Пол!" — написал Трамп в своем Twitter.

Телеканал CBS ранее сообщил, что спикер палаты представителей США Пол Райан решил не баллотироваться на предстоящих выборах в конгресс.