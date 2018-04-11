Представитель Ананьева заявил о договорённостях с ВТБ о продаже 40% «Техносерв» 

Группа «Техносерв» подтверждает факт сделки с ВТБ, сообщил RNS представитель компании, акционером которой является бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.
«Группа «Техносерв» подтверждает факт сделки с ВТБ, которая будет закрыта после согласования ФАС и всех необходимых юридических процедур. До полного завершения процесса подробности сделки мы не раскрываем», — сказал представитель.
По его словам, «Техносерв» с ВТБ связывают долгосрочные отношения как с крупным заказчиком и как с финансовым партнером.
«Мы видим в ВТБ надежного финансового партнера в развитии нашего бизнеса на ИТ-рынке», — подвёл итог представитель Ананьева.
Ранее ФАС сообщила о ходатайстве ВТБ о приобретении 40% акций «Группы Техносерв» Алексея Ананьева.