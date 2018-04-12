Экскурсии для детей организуют в храме благоверного князя Андрея Боголюбского в Текстильщиках

В храме Андрея Боголюбского , который расположен в районе Текстильщики, с 16 по 22 апреля будут проводить экскурсии для групп школьников. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.

— Учащиеся школ района смогут узнать об истории и традициях Пасхи, позвонить в колокола, попить чай со свежими куличами. Подобного рода экскурсии стали традицией в нашем приходе, — пояснил Кирилл Краев.

Добавим, что подробную информацию об организации экскурсий можно получить по телефону 8 (926) 566-15-84.

Адрес храма: улица Окская, дом 2/15, строение 3. (мю)