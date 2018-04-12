Ещё
Экскурсии для детей организуют в храме благоверного князя Андрея Боголюбского в Текстильщиках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсии для детей организуют в храме благоверного князя Андрея Боголюбского в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В храме Андрея Боголюбского, который расположен в районе Текстильщики, с 16 по 22 апреля будут проводить экскурсии для групп школьников. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.
— Учащиеся школ района смогут узнать об истории и традициях Пасхи, позвонить в колокола, попить чай со свежими куличами. Подобного рода экскурсии стали традицией в нашем приходе, — пояснил Кирилл Краев.
Добавим, что подробную информацию об организации экскурсий можно получить по телефону 8 (926) 566-15-84.
Адрес храма: улица Окская, дом 2/15, строение 3. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
16 апреля приглашаем предпринимателей, действующих и будущих экспортеров, логистов и экспертов ВЭД на конференцию «Москва – территория экспорта». В храме св. благов. кн. Андрея Боголюбского на Волжском на Светлой Седмице были организованы экскурсии для младших школьников День открытых дверей в воскресной школе при храме Андрея Боголюбского на Волжском состоится в Великую субботу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву23
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии107
Суд фактически разрешил курить в самолетах181
Что Россия может сделать Западу355
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение