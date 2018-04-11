LONGi становится рекордсменом по расходам на НИОКР

СИАНЬ (XI'AN), Китай , 11 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Издание PV Tech недавно опубликовало статью о ведущем производители интегрированных высокоэффективных монокристаллических модулей и члене «Суперлиги кремниевых модулей» (SMSL) — компании LONGi Green Energy Technology. В 2017 году LONGi поставила новый рекорд расходов на НИОК в отрасли солнечной энергетики, не только обойдя двух давних лидеров — First Solar и SunPower, — но и потратив за один больше, чем любой другой производитель фотоэлектрической продукции.

Согласно недавно обнародованному финансовому отчёту компании на 2017 год, общий объём расходов на НИОКР в прошлом году практически удвоился, достигнув показателя в 1,1 млрд юаней КНР ($175,7 млн), что на 96,67% больше по сравнению с 2016 годом, когда затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность составили $89,2 млн LONGi отчиталась о получении прибыли в размере 16,362 млрд юаней КНР ($2,59 млрд) в 2017-м, что почти на 42% больше, чем в предшествующем году. Таким образом, в прошлом году на долю расходов НИОКР пришлось 6,77% прибыли компании.

Согласно данным проводимого PV Tech многолетнего анализа затрат на НИОКР ведущих производителей фотоэлектрических модулей, лишь SunPower удалось приблизиться к уровню LONGi: в 2015 году расходы этой компании на научные изыскания составили 6% от общей прибыли предприятия, а для First Solar максимальный показатель достигал 5,1% в 2011 году.

Однако, чрезвычайно примечателен тот факт, что LONGi удалось обойти многолетних лидеров First Solar и SunPower со значительным отрывом. В 2017 году обе компании сократили свои расходы на НИОКР. SunPower уменьшила затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность впервые за четыре года, а вот First Solar сокращает расходы в этом направлении уже третий год подряд.

LONGi, напротив, вот уже шесть лет неизменно наращивает объём инвестиций в НИОКР и на протяжении последних четырёх из них поддерживает капиталовложения на весьма высоком уровне.

Изначально компания LONGi специализировалась исключительно на выпуске монокристаллических слитков и пластин, но в 2015-м предприятие наладило выпуск монокристаллических солнечных элементов и модулей. Концентрируясь на высокоэффективной технологии PERC (солнечных элементов с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями), начиная с 2016 года, производитель практически удваивает расходы на НИОКР.

Согласно результатам анализа PV Tech, отчитавшись о затратах на проектные и научные изыскания в размере 175,7 млн долл. США , LONGi также поставила новый отраслевой рекорд годовых расходов.

Предыдущим рекордсменом была компания First Solar, в 2014 году инвестировавшая в разработки $143,9 млн First Solar сохраняет за собой лидерство в аспекте совокупных затрат на НИОКР — за период с 2007 по 2017 гг. предприятие вложило в проектные изыскания свыше $1,11 млрд

SunPower продолжает занимать вторую строчку с $663 млн за тот же период. Тем не менее, LONGi удалось обойти сразу несколько других производителей фотоэлектрической продукции и занять третье место с совокупным объёмом инвестиций в размере $390 млн, начиная с 2012 года.

Ознакомиться с полным текстом статьи PV Tech можно по ссылке: https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spending

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/665454/LONGi_Green_Energy_Technology.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Ма (Amy Ma), +86-18392131832, mayy@longi-silicon.com