Ещё
В доме на Коненкова починили пандус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В доме на Коненкова починили пандус 

Управа района Бибирево 41 минуту назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальные службы Бибирева провели ремонт пандуса для колясок в доме 16 по улице Коненкова. Один из местных жителей обратился с данной проблемой на портал «Наш город».
-Сломался пандус для колясок. Сегодня пандус так и находится в неисправном состоянии. Прошу привести в порядок, — написал пользователь портала Кирилл П.
Спустя сутки на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт пандуса, — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо зарегистрироваться; все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
На Лескова оперативно подняли упавший дорожный знак Вечер поэзии «Молодая весна» пройдет в Бибиреве Во дворе на Коненкова 9 апреля пройдет встреча жителей с участковым уполномоченным полиции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»336
Трамп выступил с призывом к России959
Захарова сделала Трампу ответное предложение170
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод37
Рынок отреагировал на заявление Трампа169
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение