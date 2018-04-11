В доме на Коненкова починили пандус

Коммунальные службы Бибирева провели ремонт пандуса для колясок в доме 16 по улице Коненкова. Один из местных жителей обратился с данной проблемой на портал «Наш город».

-Сломался пандус для колясок. Сегодня пандус так и находится в неисправном состоянии. Прошу привести в порядок, — написал пользователь портала Кирилл П.

Спустя сутки на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт пандуса, — говорится в ответе.

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