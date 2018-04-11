Эксперт рассказал о влиянии на курс рубля запрета США на операции с российским госдолгом

Эксперт отметил в интервью «СП», что внесенный в Конгресс еще 5 апреля начал активно отыгрываться рынками с вечера 10 апреля, что видно по новостям «о курсе рубля, который утром 11 апреля снова улетел вниз».

«Большую роль играет заключение Минфина США о нецелесообразности запрета операций с госдолгом РФ в силу негативных вторичных эффектов для глобальных рынков, рынков стран-партнеров США , а также для американских инвесторов. И это действительно так — сейчас, напомню, доля всех нерезидентов в ОФЗ составляет примерно 40%», — заявил Никита Масленников, отметив, что «предлагаемая конгрессменами поправка не распространяется на уже выпущенные долговые бумаги РФ». Речь идет о бумагах, выпущенных через 180 дней после введения санкций.

«Тем не менее, рынки восприняли такую перспективу негативно. По разным оценкам, это приведет к девальвации российской валюты на 20−30%. Это означает существенный удар по валютному курсу, резкое повышение доходности наших долговых бумаг, и резкий их провал по текущей цене», — сообщил Никита Масленников.

Справка «СП»

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