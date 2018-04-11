Эксперт рассказал о влиянии на курс рубля запрета США на операции с российским госдолгом 

Запрет для американцев на любые операции с российским госдолгом, который предусматривается внесенным в Конгресс США законопроектом Хоакина Кастро и Майкла Тернера, приведет к падению курса рубля на 20−30%, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Эксперт отметил в интервью «СП», что внесенный в Конгресс еще 5 апреля начал активно отыгрываться рынками с вечера 10 апреля, что видно по новостям «о курсе рубля, который утром 11 апреля снова улетел вниз».
«Большую роль играет заключение Минфина США о нецелесообразности запрета операций с госдолгом РФ в силу негативных вторичных эффектов для глобальных рынков, рынков стран-партнеров США, а также для американских инвесторов. И это действительно так — сейчас, напомню, доля всех нерезидентов в ОФЗ составляет примерно 40%», — заявил Никита Масленников, отметив, что «предлагаемая конгрессменами поправка не распространяется на уже выпущенные долговые бумаги РФ». Речь идет о бумагах, выпущенных через 180 дней после введения санкций.
«Тем не менее, рынки восприняли такую перспективу негативно. По разным оценкам, это приведет к девальвации российской валюты на 20−30%. Это означает существенный удар по валютному курсу, резкое повышение доходности наших долговых бумаг, и резкий их провал по текущей цене», — сообщил Никита Масленников.
Справка «СП»
Текст акта «О солидарности с Великобританией против нарушений России» размещен в единой базе документов Палаты представителей. В документе предлагается «запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций». Санкции коснутся долговых бумаг, выпущенных Минфином РФ, Центробанком и Фондом национального благосостояния РФ, которые имеют срок обращения больше 14 дней. Кроме того, в «черный список» попадут облигации государственных «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Банка Москвы», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка» и ВЭБ, которые приравниваются к суверенному долгу.
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