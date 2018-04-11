В МВД по Республике Марий Эл стартовала акция «Не дай себя обмануть!»

МВД по Республике Марий Эл совместно с Общественным советом инициировано проведение акции «Не дай себя обмануть!», целью которой является профилактика мошенничеств в отношении граждан, в том числе работников организаций, предоставляющих различные услуги такие, как доставка цветов, продуктов питания и других.

Представитель пресс-службы МВД по Республике Марий Эл и член Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл посетили более 10 организаций г. Йошкар-Олы , где полицейский и общественник рассказали работникам об актуальных видах мошенничеств и способах, как избежать участи потерпевшего от действий аферистов.

Работникам сферы услуг подробно объяснили об актуальных фактах телефонных мошенничеств, когда звонят неизвестные от имени руководителей крупных организаций предприятий, государственных учреждений или подразделений полиции, заказывают те или иные услуги: доставка цветов, пиццы, сертификатов и других товаров.

Схема аферы следующая: курьеру доставляющему заказ, перезванивает злоумышленник и просит докупить дорогостоящие алкогольные напитки, конфеты и др. Как правило, исполнительный курьер, ничего не подозревая, выполняет просьбу, и в этот момент ему снова перезванивает аферист и просит пополнить счета нескольких телефонов, обещая при этом после получения заказа, поощрить его хорошими чаевыми. Важно отметить, мошенники имеют хорошие навыки манипулирования людьми, часто, если уговоры не помогают, они прибегают к психологическому давлению, а именно, если курьер не пополнит счета указанных телефонов, они откажутся от предоставляемой услуги и уже купленного алкоголя, либо у работника из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с его начальством. После перечисления денег на телефоны, мошенники перестают выходить на связь.

Член Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл Валерий Михеев отметил, что основная причина мошеннических действий является чрезмерная доверчивость граждан. Проводимая акция поможет гражданам подробно узнать о таких мошенничествах, а главное, правильно отреагировать и не податься на уловки жуликов, при этом сохранить свои сбережения.

Руководителям и администраторам торговых организаций переданы разработанные пресс-службой МВД по Республике Марий Эл памятки по профилактике мошенничеств.