Подмосковье заинтересовано в реализации проектов совместно с французскими компаниями

Власти Подмосковья заинтересованы в укрепление отношений с французскими компаниями региона Овернь-Рона-Альпы и развитии совместных проектов, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Второй день рабочей поездки делегации Подмосковья во Францию начался со встречи с Агропромышленной палатой и компаниями-производителями региона Овернь-Рона-Альпы. На встрече присутствуют производители, мясной продукции, пива, молочной продукции, дистрибьюторы.

«Мы видим крайне важным укрепление отношений с вашим регионом по причине большого количества пересекающихся отраслей. При чем нас интересует не столько привлечение французских компаний, хотя это, конечно, тоже, но и реализация совместных проектов на территории вашего региона и на территории Подмосковья», — сказал Буцаев в ходе встречи.

Он отметил, что приоритетом является сельское хозяйство, однако интересно взаимодействие и в других отраслях, в том числе в культуре.

Трехдневный визит во Францию проходит по поручению губернатора Московской области, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.