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Буцаев рассчитывает на ряд соглашений с французскими компаниями по итогам роуд‑шоу
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Буцаев рассчитывает на ряд соглашений с французскими компаниями по итогам роуд‑шоу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев рассчитывает на подписание ряда соглашений с французскими компаниями по итогам роуд-шоу.
Визит, который проходит по поручению губернатора Московской области, продлится три дня, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов, среди которых стадион «Олимпик», который принимал чемпионат Европы по футболу — 2016, центр по борьбе с раковыми заболеваниями, штаб-квартира Schneider Electric, GMD. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона.
«Франция относится к трем странам, которые активно инвестируют в Подмосковье. Мы рассчитываем, что наше второе роуд-шоу (во Франции — ред.) принесет конкретные плоды в виде соглашений с компаниями», — сказал Буцаев журналистам.
Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.
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