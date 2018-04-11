Буцаев рассчитывает на ряд соглашений с французскими компаниями по итогам роуд‑шоу

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев рассчитывает на подписание ряда соглашений с французскими компаниями по итогам роуд-шоу. Визит, который проходит по поручению губернатора Московской области , продлится три дня, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов, среди которых стадион «Олимпик», который принимал чемпионат Европы по футболу — 2016, центр по борьбе с раковыми заболеваниями, штаб-квартира Schneider Electric, GMD. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Франция относится к трем странам, которые активно инвестируют в Подмосковье. Мы рассчитываем, что наше второе роуд-шоу (во Франции — ред.) принесет конкретные плоды в виде соглашений с компаниями», — сказал Буцаев журналистам. Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.