Буцаев посетил компанию Dalkia во Франции в рамках роуд‑шоу

Визит, который проходит по поручению губернатора Московской области, продлится три дня, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов, среди которых стадион «Олимпик», который принимал чемпионат Европы по футболу — 2016, центр по борьбе с раковыми заболеваниями, штаб-квартира Schneider Electric, GMD. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона.

«Мы работаем в больницах, других объектах, занимаемся отоплением, кондиционированием, вентиляцией воздуха, техническим обеспечением. В больницах очень важно отслеживать качество воздуха и вентиляции. Мы должны гарантировать высокое качество, но при этом снижать энергозатраты. Мы даем клиентам гарантии в снижении энергозатрат», — сказал директор по развитию бизнеса (штаб-квартира Dalkia в Париже) Бруно Саррей.

По его словам, системы клиентов управляются дистанционно. Компания может проводить сравнительный анализ и вмешаться, если появится такая необходимость.

«Нам надо понимать, в чем выгода для потребителей. Для того, чтобы покрыть модернизацию сетей, требуется долгий срок. Мы должны понимать, насколько выгодно ваше предложение», — сказал Буцаев.

Он отметил, что власти региона заинтересованы в присутствии компании в Московской области.

«Процент износа инфраструктуры выше 70%, нам ее нужно менять без повышения тарифа. Нас пугает, если срок модернизации растянется», — сказал Буцаев.

Компания Dalkia — дочерняя организация группы EDF Fenice — один из ведущих поставщиков энергосервисных услуг во Франции. В ходе встречи планируется обсудить возможность реализации комплексного энергосервисного перформанс-контракта для бюджетных учреждений в сфере здравоохранения и образования по модели государственно-частного партнерства.

Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.