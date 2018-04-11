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Пятилетний сын Шепелева удивляет телеведущего своими умозаключениями
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Пятилетний сын Шепелева удивляет телеведущего своими умозаключениями 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В недавнем интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Шепелев рассказывал, что не пытается вырастить из сына гения, однако делает все, чтобы он всесторонне развивался и интересовался многим. На странице в Instagram телеведущий рассказал подписчикам, что в своем довольно юном возрасте Платон уже цитирует новомодного психолога — Михаила Лабковского. Одно из недавних умозаключений пятилетнего мальчика, которое он потом записал в дневник, одновременно удивило и рассмешило Шепелева.
«Не так давно я веду дневник. Записываю повседневные мысли, рассуждения, многое посвящено, понятно, ребенку, мои переживания, его успехи, события. Кстати, думаю, нам обоим будет интересно прочесть эти записи спустя много лет. Заметки в духе книги «От двух до пяти» я стараюсь не оставлять. Ну, типа «я пью и молоко и кофе и чай, а выходит только чай…». Это мило, конечно, даже скорее… Умилительно, но не по мне. Одну злободневную записку вспомнил. Помните, не так давно, было, и, наверное, продолжается, увлечение психологом Михаилом Лабковским, многие его обсуждали, читали, стремились на лекции, радио— и телепередачи с его участием не пропускали. В общем, появилась его книга и у меня. В разговорах несколько раз мы в семье и с друзьями к ней возвращались, даже спорили о чем-то. И вот, однажды, совсем неожиданно, сын, задвигая что-то нехитрое на тему чистки зубов, мол: «надо чистить каждый день, иначе выпадут». Заканчивает свою мысль фразой: «Запомни, папа, так говорит Лабковский». Записал», — поделился Дмитрий. В комментариях к публикации многие пользователи признались, что также читают известного психолога и стараются применять его советы в реальной жизни.
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Напомним, что в минувшие выходные сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске отпраздновал день рождения. В честь пятилетия мальчика телеведущий устроил ему грандиозный сюрприз. Несмотря на то, что первоначальный план — поехать в Диснейленд сорвался из-за болезни Платона, праздник все равно удался на славу.
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