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Жители Молжаниновского приведут в порядок улицу 4-я Новоселки
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Жители Молжаниновского приведут в порядок улицу 4-я Новоселки 

Управа района Молжаниновский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Текущей весной традиционные общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. Принять участие в них могут все желающие. Территории проведения субботников уже определены и согласованы.
Как сообщил заместитель главы управы по работе с населением Алексей Полунин, местом первого субботника в районе станет улица 4-я Новоселки, 2.
— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — уточнил Полунин.
Время сбора участников — 10.00. (то)
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