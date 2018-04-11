Жители Молжаниновского приведут в порядок улицу 4-я Новоселки 

Текущей весной традиционные общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. Принять участие в них могут все желающие. Территории проведения субботников уже определены и согласованы.
Как сообщил заместитель главы управы по работе с населением Алексей Полунин, местом первого субботника в районе станет улица 4-я Новоселки, 2.
— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — уточнил Полунин.
Время сбора участников — 10.00. (то)