Жители Молжаниновского приведут в порядок улицу 4-я Новоселки

Текущей весной традиционные общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. Принять участие в них могут все желающие. Территории проведения субботников уже определены и согласованы.

Как сообщил заместитель главы управы по работе с населением Алексей Полунин , местом первого субботника в районе станет улица 4-я Новоселки, 2.

— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — уточнил Полунин.

Время сбора участников — 10.00. (то)