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Работы по утеплению торцевых стен многоквартирных домов начались в Рязановском
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Работы по утеплению торцевых стен многоквартирных домов начались в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Утепление торцевых стен многоквартирных домов началось в поселении Рязановское. Об этом 10 апреля сообщил первый заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур.
— Специалисты уже приступили к работам. Мероприятия проведут в доме №19 поселка Знамя Октября и жилых зданиях №20 и №21 населенного пункта Остафьево, — сообщил Валерий Мазур.
На данный момент завершено определение поставщика.
Работы будут выполнены в два этапа: в поселке Знамя Октября — до 13 августа и в Остафьеве — до 28 числа того же месяца.
Утепление торцовых стен проведут на деньги из бюджета поселения Рязановское.
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