Поднять голову к небу призывают вологжан в День космонавтики

Чтобы поддержать акцию, необходимо сделать фото на фоне неба и выложить его в социальную сеть с хештегами #поднимиголову35, #Денькосмонавтики35, #вологодскийпатриот.

Необычный флешмоб пройдет по всей стране 12 апреля, в День космонавтики. Но организаторы посвятили его не только покорителям Вселенной, но и всем людям, которые смогли воплотить свои мечты в жизнь.

Идейным вдохновителем Всероссийской акции стал режиссер Тимур Бекмамбетов . Инициативу поддержало областное правительство и центр «Содружество».

Интернет-акция «Подними голову» — это не единственное мероприятие, которое пройдет в День космонавтики на Вологодчине. Вологжан ждут концерты, беседы, классные часы, интеллектуальные игры и многое другое.