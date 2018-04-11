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Поднять голову к небу призывают вологжан в День космонавтики
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Поднять голову к небу призывают вологжан в День космонавтики 

Вологда.рф 51 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Чтобы поддержать акцию, необходимо сделать фото на фоне неба и выложить его в социальную сеть с хештегами #поднимиголову35, #Денькосмонавтики35, #вологодскийпатриот.
Необычный флешмоб пройдет по всей стране 12 апреля, в День космонавтики. Но организаторы посвятили его не только покорителям Вселенной, но и всем людям, которые смогли воплотить свои мечты в жизнь.
Идейным вдохновителем Всероссийской акции стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Инициативу поддержало областное правительство и центр «Содружество».
Интернет-акция «Подними голову» — это не единственное мероприятие, которое пройдет в День космонавтики на Вологодчине. Вологжан ждут концерты, беседы, классные часы, интеллектуальные игры и многое другое.
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