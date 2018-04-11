Минфин контролирует ситуацию на валютном рынке на наблюдающейся волатильности 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Минфин контролирует ситуацию на валютном рынке в связи с наблюдающейся на нем повышенной волатильностью, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна, тем не менее, ЦБ и Минфин обеспечивают контроль над ситуацией", — сказал он.
О рынке ОФЗ Российские инвесторы смогут заместить иностранцев на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае введения США санкций по суверенному долгу РФ, отметил Силуанов.
"Предположим, если такие ограничения будут введены, наши внутренние инвесторы вполне могут заместить ту долю иностранцев, которые у нас участвуют на рынке ОФЗ, наших бумаг", — сказал он.
"Безусловно, это скажется на увеличении доходности. Думаю, это не будет столь критично для того, чтобы мы меняли свою политику в этом направлении. Уверен, что мы справимся в таком случае без иностранцев", — добавил министр.