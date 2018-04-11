Максим Фадеев рассказал о краже

Максим Фадеев — успешный продюсер, он помогает начинающим артистам и поддерживает состоявшихся. Талантам и успеху композитора могут многие позавидовать. Однако Фадееву не всегда шла удача в руки. Максим вспомнил, как не везло ему с двухколесным транспортом.

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11 Апр 2018 в 1:42 PDT Фадеев рассказал, как он в детстве мечтал о велосипеде. Он даже смог заработать на «Каму», целых два раза… И все два раза у Фадеева велосипед крали. «Как сейчас помню, когда появился велосипед „Кама“ с толстой рамой, я сразу же его захотел! Их делали в Риге , импортный. Мне было тогда лет девять. А стоил этот велосипед дорого — сто с лишним рублей. Я, недолго думая, как мне его заполучить, пошел работать на овощебазу».

Фадеев заработал деньги, сколачивая ящики для фруктов. И мечту он исполнил. Однако потом история приняла плачевный оборот. «Приезжаю домой счастливый, оставляю велосипед возле подъезда, сам забегаю домой за папой, чтобы он помог мне его затащить в квартиру. Выхожу через пару минут, а велосипед украли. У меня был просто шок. Я даже не плакал — просто сел на лавочку и думал, сколько мне нужно будет сколотить ящиков в следующем году, чтобы купить точно такой же велосипед. И вот летом история повторилась в точности — ящики, велосипед „Кама“. В этот раз был умнее: сразу покатался от души, оставил около подъезда, опять пошел за папой… И опять украли!»

Фадеев признался, что с тех пор он идею с велосипедами забросил. Решив, что это не его транспорт, он переключился на мопеды. «Как сейчас помню, „Рига-7“. Опять зарабатывал все лето, купил. Сел на него, катался весь день, а вечером попал под троллейбус. Переломал все руки, ноги…»