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США опровергли причастность к ракетному удару в сирийской провинции Хомс
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Санкции США: Россию погружают в рецессию

США опровергли причастность к ракетному удару в сирийской провинции Хомс 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Американцы не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс, где ранее ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Шайрат. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.
"Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет", — цитирует ТАСС его слова.
Между тем новостной портал «Аль-Масдар» сообщил, что ракетный удар нанесен израильскими ВВС.
Ранее агентство САНА проинформировало, что средства противовоздушной обороны армии САР отражают ракетную атаку на аэродром Шайрат в провинции Хомс. Отмечается, что сирийским зенитчикам удалось поразить девять целей.
7 апреля прошлого года авиабазу Шайрат атаковали США. Тогда американцы и их союзники обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Власти Сирии категорически отвергли эти утверждения.
В минувшую субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химоружия. Союзники выпустили свыше 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
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