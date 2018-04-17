Ещё
СМИ: Сирийские ПВО отражают ракетные удары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Сирийские ПВО отражают ракетные удары 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Средства противовоздушной обороны сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство САНА, передает ТАСС.
Отмечается, что сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Союзники выпустили свыше 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
Российская Газета: последние новости
Минстрой запретил замуровывать кошек в подвалах Пассажиры смогут оплачивать проезд одной картой в любом городе РФ О начале военной операции против Сирии сообщила Тереза Мэй
 Ещё 141 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию
Путин придумал способ победить коррупцию563
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку154
Российский «Панцирь» отбил атаку США802
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение