СМИ: Сирийские ПВО отражают ракетные удары 

Средства противовоздушной обороны сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство САНА, передает ТАСС.
Отмечается, что сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Союзники выпустили свыше 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.