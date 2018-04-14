Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Президент России подчеркнул, что страны Запада нанесли удар без санкции Совбеза и по надуманному поводу. Президент напомнил, что США, как и год назад при атаке авиабазы Шайрат, в качестве предлога использовали инсценировку применения боевых отравляющих веществ против мирного населения.