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Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
В субботу президент России Владимир Путин сообщил, что Москва потребует от Совета безопасности ООН обсудить агрессию США, Великобритании и Франции против Сирийской Арабской Республики. 14 апреля международная коалиция нанесла ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры, пишет ТАСС.
Президент России подчеркнул, что страны Запада нанесли удар без санкции Совбеза и по надуманному поводу. Президент напомнил, что США, как и год назад при атаке авиабазы Шайрат, в качестве предлога использовали инсценировку применения боевых отравляющих веществ против мирного населения.
Минобороны России считает организацию «Белые каски», сообщившую об отравлении в сирийской Думе, распространителем фейков и дезинформации.
В свою очередь, Франция обвинила Сирию в продолжении производства химического оружия. Якобы французские спецслужбы выяснили, что с 2013 года Дамаск скрывал от Организации по запрещению химического оружия подпольную программу, пишет РИА Новости. Доклад об этом опубликован в субботу на сайте Минобороны Франции.
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