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Троллейбусные провода демонтируют в центре Нижнего Новгорода на время ЧМ-2018
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Троллейбусные провода демонтируют в центре Нижнего Новгорода на время ЧМ-2018 

В городе N 38 минут назад
Фото: В городе N
Троллейбусные коммуникации демонтируют в границах территории фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде на период подготовки и проведения мероприятия. Соответствующее распоряжение подписано и.о. врио губернатора Евгением Люлиным 4 апреля и размещено на сайте правительства Нижегородской области.
Согласно документации, на территории фестиваля оборудуют контрольно-пропускные пункты, которые будут расположены на Зеленском съезде, улице Большая Покровская, Алексеевской, Варварской, Ульянова. Въезд к месту проведения мероприятия на автомобиле будет осуществляться по аккредитации.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского.
Напомним, фестиваль болельщиков пройдет на площади Минина и Пожарского с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что аккредитационные центры в транспортную зону ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откроются 15 апреля.
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