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Археологи выяснили, кому принадлежит золотой клад из Карамболо
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Археологи выяснили, кому принадлежит золотой клад из Карамболо 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Группа ученых смогла установить происхождение древнего клада, возрастом более 2700 лет. Клад обнаружили в середине прошлого столетия в Испании, но определить, кому мог принадлежать золотой клад, не удалось.
Найденное золото получило название «Клад из Карамболо», так как он был найден в горах Карамболо, в трех километрах от Севильи. Клад состоял из золотых и керамических изделий. В основном это были украшения — золотые нашивки на одежду, браслеты, подвески.
Первоначально у археологов было предположение, что золотые украшения могли принадлежать Тартессийской державе, существовавшей на территории Испании в I тысячелетии до н. э. Согласно летописям, цивилизация была достаточно богатая, и могла оставить такой клад.
Некоторые исследователи считали, что золото принадлежит финикийцам, которые пришли в Средиземноморье в VIII веке до н. э., и организовали крупные торговые порты.
Для того, чтобы выяснить происхождение клада ученые провели масс-спектрометрию и изотопный анализ двух украшений из клада. Для сравнения такие же процедуры провели и с украшениями III тысячелетия до н. э., найденными в городе Валенсина-де-ла-Консепьон, который находится недалеко от клада из Карамболо.
Согласно анализам, изделия из Карамболо и из Валенсина-де-ла-Консепсьон были выполнены из местного золота. Необычная техника исполнения указывает на то, что местные жители, вероятно, переняли традиции изготовления у финикийских мастеров.
Изделия из клада Карамболо могли быть переплавлены из старых погребальных изделий. Чтобы подтвердить наше предположение, нам потребуются дополнительные исследования, заключили археологи.
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