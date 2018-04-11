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Британские СМИ уличили в распространении фейков по «делу Скрипаля»
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Британские СМИ уличили в распространении фейков по «делу Скрипаля» 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Таблоид The Sun углядел на видео из Сети Юлию Скрипаль, которую якобы сопровождает охрана.
Британский таблоид The Sun выдал старое видео из Сети за кадры, на которых запечатлена дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую накануне выписали из больницы в Солсбери.
По утверждению издания, на кадрах Юлия Скрипаль якобы «передвигается по городу в сопровождении охраны».
Между тем, ранее таблоид уже публиковал те же кадры, однако тогда утверждалось, что на видео, снятом камерами наблюдения, попал момент покушения на Скрипалей.
Ранее западные СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте».
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