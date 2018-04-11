Жалоба на столичные власти не продлевает срок для подачи на них в суд

Предприниматель пришел в суд с иском на Департамент экономической политики и развития города Москвы . Проверяющие из этого органа составили акты об обнаружении объектов обложения торговым сбором: бизнесмен предлагал к продаже такие товары как: мобильные телефоны, планшеты, чехлы на телефоны, чехлы на планшетные компьютеры, и прочее.

ИП с ними не согласился и заявил, что его предпринимательская деятельность сводится к предоставлению услуг населению в виде ремонта игровых приставок, систем видеонаблюдения, пультов дистанционного управления, телефонов, автомагнитол, мобильных телефонов, а не к продаже.

Суд отклонил иск по двум причинам.

1. Предприниматель пропустил срок для обращения в суд.

На основании ч. 4 ст. 198 АПК РФ он составляет 3 месяца. Акты датированы 30.05.2016, 17.06.2016, 26.07.2016. Бизнесмену о них стало известно из писем департамента в июне, в июле, в августе 2016 года. Иск же был подан только в апреле 2017 года.

ИП попросил восстановить срок, объяснив задержку тем, что: — сначала потратил время на внесудебное обжалование актов непосредственно в департамент: по жалобе предпринимателя он принял отказное решение только в конце декабря 2016 года; — затем обратился в юридическую компанию для подготовки искового заявления.

Однако суд указал, что данные обстоятельства не препятствовали обращению предпринимателю в суд до апреля 2017 года. К тому же, договор об оказании юридических услуг был заключен в ноябре 2016 года, то есть задолго до подачи в суд рассматриваемого иска.

Поэтому оснований для восстановления срока на его подачу нет.

2. Департамент прав по существу вопроса.

Продаваемые компанией товары имеют самостоятельное назначение и могут быть приобретены вне зависимости от оказания названных услуг, которые она якобы оказывает.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 12.03.2018 № Ф05-839/2018

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