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Жалоба на столичные власти не продлевает срок для подачи на них в суд
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Жалоба на столичные власти не продлевает срок для подачи на них в суд 

Время бухгалтера 58 минут назад
Предприниматель пришел в суд с иском на Департамент экономической политики и развития города Москвы. Проверяющие из этого органа составили акты об обнаружении объектов обложения торговым сбором: бизнесмен предлагал к продаже такие товары как: мобильные телефоны, планшеты, чехлы на телефоны, чехлы на планшетные компьютеры, и прочее.
ИП с ними не согласился и заявил, что его предпринимательская деятельность сводится к предоставлению услуг населению в виде ремонта игровых приставок, систем видеонаблюдения, пультов дистанционного управления, телефонов, автомагнитол, мобильных телефонов, а не к продаже.
Суд отклонил иск по двум причинам.
1. Предприниматель пропустил срок для обращения в суд.
На основании ч. 4 ст. 198 АПК РФ он составляет 3 месяца. Акты датированы 30.05.2016, 17.06.2016, 26.07.2016. Бизнесмену о них стало известно из писем департамента в июне, в июле, в августе 2016 года. Иск же был подан только в апреле 2017 года.
ИП попросил восстановить срок, объяснив задержку тем, что: — сначала потратил время на внесудебное обжалование актов непосредственно в департамент: по жалобе предпринимателя он принял отказное решение только в конце декабря 2016 года; — затем обратился в юридическую компанию для подготовки искового заявления.
Однако суд указал, что данные обстоятельства не препятствовали обращению предпринимателю в суд до апреля 2017 года. К тому же, договор об оказании юридических услуг был заключен в ноябре 2016 года, то есть задолго до подачи в суд рассматриваемого иска.
Поэтому оснований для восстановления срока на его подачу нет.
2. Департамент прав по существу вопроса.
Продаваемые компанией товары имеют самостоятельное назначение и могут быть приобретены вне зависимости от оказания названных услуг, которые она якобы оказывает.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 12.03.2018 № Ф05-839/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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