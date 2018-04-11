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Дороги в Мещанском районе отремонтировали по семи адресам
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Дороги в Мещанском районе отремонтировали по семи адресам 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 9 апреля отремонтировали асфальтобетонное покрытие в Мещанском районе.
Ямы и неровности на дорогах и тротуарах были устранены.
— Наши специалисты провели ремонт с помощью литого асфальта. Это специальная смесь, которая содержит много битума. Благодаря такому веществу в составе, дорожное покрытие прослужит гораздо дольше обычного, — поделился Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник».
Работы прошли по следующим адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 15, строение 1, и дом 5, строение 1; Ботанический переулок, дом 12; улица Гиляровского, дом 35; проспект Мира, дом 33, корпус 1; улица Гиляровского, дом 62; и Капельский переулок, дом 5.
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