Дороги в Мещанском районе отремонтировали по семи адресам

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 9 апреля отремонтировали асфальтобетонное покрытие в Мещанском районе.

Ямы и неровности на дорогах и тротуарах были устранены.

— Наши специалисты провели ремонт с помощью литого асфальта. Это специальная смесь, которая содержит много битума. Благодаря такому веществу в составе, дорожное покрытие прослужит гораздо дольше обычного, — поделился Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник».

Работы прошли по следующим адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 15, строение 1, и дом 5, строение 1; Ботанический переулок, дом 12; улица Гиляровского, дом 35; проспект Мира, дом 33, корпус 1; улица Гиляровского, дом 62; и Капельский переулок, дом 5.