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Более 200 работников ЖКХ Реутова примут участие в параде в рамках субботника 14 апреля
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Более 200 работников ЖКХ Реутова примут участие в параде в рамках субботника 14 апреля 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Реутове более 200 работников ЖКХ 14 апреля примут участие в парадном шествии на открытии месячника по благоустройству, кроме того на мероприятии будет представлена спецтехника коммунальных служб, сообщил в среду Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.
«Торжественным маршем по улицам Реутова пройдут порядка 50 уборочных, поливальных и других спецмашин коммунальных служб, а также более 200 человек с орудиями уборки в руках. После торжественного открытия месячника благоустройства они отправятся на закрепленные за ними территории для приведения их в порядок в рамках общегородского субботника», — сказал Каторов.
По информации агентства, месячник благоустройства по инициативе регионального правительства пройдет в Подмосковье с 14 апреля по 14 мая. При этом власти призвали завершить основные работы до Дня Победы. В ходе акции в 2018 году будут приведены в порядок дворы и подъезды многоквартирных домов.
Глава города добавил, что все жители Реутова уже получили или в ближайшее время получат приглашения на субботники. В них будут указаны адреса выдачи инвентаря. Информационные листовки также размещены на стендах у подъездов жилых домов и в общественных местах.
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