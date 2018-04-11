Более 200 работников ЖКХ Реутова примут участие в параде в рамках субботника 14 апреля

В подмосковном Реутове более 200 работников ЖКХ 14 апреля примут участие в парадном шествии на открытии месячника по благоустройству, кроме того на мероприятии будет представлена спецтехника коммунальных служб, сообщил в среду Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов

«Торжественным маршем по улицам Реутова пройдут порядка 50 уборочных, поливальных и других спецмашин коммунальных служб, а также более 200 человек с орудиями уборки в руках. После торжественного открытия месячника благоустройства они отправятся на закрепленные за ними территории для приведения их в порядок в рамках общегородского субботника», — сказал Каторов.

По информации агентства, месячник благоустройства по инициативе регионального правительства пройдет в Подмосковье с 14 апреля по 14 мая. При этом власти призвали завершить основные работы до Дня Победы. В ходе акции в 2018 году будут приведены в порядок дворы и подъезды многоквартирных домов.

Глава города добавил, что все жители Реутова уже получили или в ближайшее время получат приглашения на субботники. В них будут указаны адреса выдачи инвентаря. Информационные листовки также размещены на стендах у подъездов жилых домов и в общественных местах.