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Психологический тест «Кто ты из мира Горького?» пройдет в библиотеке №3 имени Николая Добролюбова
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Психологический тест «Кто ты из мира Горького?» пройдет в библиотеке №3 имени Николая Добролюбова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Юных посетителей приглашают 18 апреля в библиотеку №3 имени Николая Добролюбова пройти психологический тест «Кто ты из мира Горького?».
— Мы побеседуем с детьми о ранних литературных творениях этого писателя, среди которых были «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Челкаш», «Макар Чудра». Нашим юным посетителям расскажут об истории создания произведений, об эпохе, в которой жил и творил Максим Горький. Затем детям будет предложен психологический тест, составленный сотрудниками нашего учреждения. После его прохождения ребята узнают, что общего они имеют с героями этих рассказов, — проинформировала Алеся Атрощенко, заведующая детским отделением библиотеки.
Она добавила, что мероприятие приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького.
Вход свободный.
Гостей ждут в 18:00 по адресу: Новый Арбат, дом 30/9.
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