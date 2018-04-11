Психологический тест «Кто ты из мира Горького?» пройдет в библиотеке №3 имени Николая Добролюбова

Юных посетителей приглашают 18 апреля в библиотеку №3 имени Николая Добролюбова пройти психологический тест «Кто ты из мира Горького ?».

— Мы побеседуем с детьми о ранних литературных творениях этого писателя, среди которых были «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Челкаш», «Макар Чудра». Нашим юным посетителям расскажут об истории создания произведений, об эпохе, в которой жил и творил Максим Горький. Затем детям будет предложен психологический тест, составленный сотрудниками нашего учреждения. После его прохождения ребята узнают, что общего они имеют с героями этих рассказов, — проинформировала Алеся Атрощенко, заведующая детским отделением библиотеки.

Она добавила, что мероприятие приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького.

Вход свободный.

Гостей ждут в 18:00 по адресу: Новый Арбат, дом 30/9.